село Малая Соснова, село Малая Соснова, Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Малая Соснова

Большесосновский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
5031Соснова малая, дер.при рч. Сосновке.5217227537654

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Большесосновская волость
1439. Малососновское, село бывшее государственное, при речке Сосновке, дворов 274, жителей 1407, церковь православная

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Больше-Сосновская волость
21) с. Мало-Сосновское, на Соснове; церк., церк.-прих. шк., ярм.: Вознесенская и Екатерининская, распл.Мало-Сосновское общество294691241Бывшие государственныеПравославныеРусские565

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Большесосновский район
346747Малая Сосновасело57°37'00"54°39'00"O-40-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Большесосновский муниципальный район, Большесосновское сельское поселение
57608407106с Малая Сосновасело
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