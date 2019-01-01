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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год Показать все
• Метрическая книга поселка Юг (Юговских каз. заводов) за 1900 год Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5031Соснова малая, дер.при рч. Сосновке.5217227537654
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1439. Малососновское, село бывшее государственное, при речке Сосновке, дворов 274, жителей 1407, церковь православная
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
21) с. Мало-Сосновское, на Соснове; церк., церк.-прих. шк., ярм.: Вознесенская и Екатерининская, распл.Мало-Сосновское общество294691241Бывшие государственныеПравославныеРусские565
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346747Малая Сосновасело57°37'00"54°39'00"O-40-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57608407106с Малая Сосновасело