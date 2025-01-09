Ильина (Ильина) Анна Николаевна
женский, родилась 05.09.1828 ст., Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 04.08.1829 ст., Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецИльин Николай ПавловичДо 1794 г.р.
МатьИльина Ксения АникеевнаОколо 1793 г.р.
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Рождение
05.09.1828 ст.
Отец: Ильин Николай Павлович
Мать: Ильина Ксения Аникеевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
08.09.1828 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
04.08.1829 ст.