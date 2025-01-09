Ильина (Ильина) Анна Николаевна 05.09.1828 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ильина (Ильина) Анна Николаевна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 05.09.1828 ст., Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 04.08.1829 ст., Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Ильин Николай ПавловичДо 1794 г.р.
Мать
Ильина Ксения АникеевнаОколо 1793 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1828 ст.

Отец: Ильин Николай Павлович

Мать: Ильина Ксения Аникеевна

Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
08.09.1828 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
04.08.1829 ст.
Ивановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

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