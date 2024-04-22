Юркин (Юркина) Катерина Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркин (Юркина) Катерина Анисимова

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Екатерина Никифорова

Отец ребёнка: Юркин Никифор

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Арина Никифорова

Отец ребёнка: Юркин Никифор

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Аксинья Никифорова

Отец ребёнка: Юркин Никифор

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1830

Сын: Юркин Иван Никифоров

Отец ребёнка: Юркин Никифор

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркин Никифор

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