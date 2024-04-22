Юркин (Юркина) Катерина Анисимова
Место рождения
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Екатерина Никифорова
Отец ребёнка: Юркин Никифор
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Арина Никифорова
Отец ребёнка: Юркин Никифор
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Аксинья Никифорова
Отец ребёнка: Юркин Никифор
Рождение ребёнка
1830
Сын: Юркин Иван Никифоров
Отец ребёнка: Юркин Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юркин Никифор