Юркин Никифор
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Юркин Семен
Мать: ?
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Екатерина Никифорова
Мать ребёнка: Юркин Катерина Анисимова
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Арина Никифорова
Мать ребёнка: Юркин Катерина Анисимова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Аксинья Никифорова
Мать ребёнка: Юркин Катерина Анисимова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Юркин Иван Никифоров
Мать ребёнка: Юркин Катерина Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркин Катерина Анисимова
Смерть
Неизвестно