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Юркин Никифор

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Юркин Семен

Мать: ?

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Екатерина Никифорова

Мать ребёнка: Юркин Катерина Анисимова

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Арина Никифорова

Мать ребёнка: Юркин Катерина Анисимова

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Аксинья Никифорова

Мать ребёнка: Юркин Катерина Анисимова

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1830

Сын: Юркин Иван Никифоров

Мать ребёнка: Юркин Катерина Анисимова

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркин Катерина Анисимова

Смерть
Неизвестно
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