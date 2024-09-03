Ушаков Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Ушаков Федор
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушакова Стефанида
Рождение ребёнка
1682
Сын: Ушаков Аврам Иванов
Мать ребёнка: Ушакова Стефанида
Рождение ребёнка
1698
Мать ребёнка: Ушакова Стефанида
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Ушакова Стефанида
Смерть
Неизвестно