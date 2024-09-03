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Ушаков Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Ушаков Федор

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Стефанида

Рождение ребёнка
1682

Сын: Ушаков Аврам Иванов

Мать ребёнка: Ушакова Стефанида

Рождение ребёнка
1698

Сын: Ушаков Василий Иванов

Мать ребёнка: Ушакова Стефанида

Рождение ребёнка
1700

Сын: Ушаков Мартьян Иванов

Мать ребёнка: Ушакова Стефанида

Смерть
Неизвестно

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