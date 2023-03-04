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Усков Яков Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Усков Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ускова (Рублёва) Параскева Григорьевна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Усков Потап Яковлевич

Мать ребёнка: Ускова (Рублёва) Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Усков Исак Яковлевич

Мать ребёнка: Ускова (Рублёва) Параскева Григорьевна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Усков Сидор Яковлевич

Мать ребёнка: Ускова (Рублёва) Параскева Григорьевна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1782
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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