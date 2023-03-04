Усков Яков Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Усков Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Ускова (Рублёва) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Усков Исак Яковлевич
Мать ребёнка: Ускова (Рублёва) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Ускова (Рублёва) Параскева Григорьевна
Смерть
До 1782