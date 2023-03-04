Ускова (Рублёва) Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1786
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Рублёв Григорий Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Усков Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Усков Исак Яковлевич
Отец ребёнка: Усков Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Усков Яков Афанасьевич
Смерть
1786