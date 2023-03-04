Ускова (Рублёва) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (Рублёва) Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Рублёв Григорий Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Яков Афанасьевич

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Усков Потап Яковлевич

Отец ребёнка: Усков Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Усков Исак Яковлевич

Отец ребёнка: Усков Яков Афанасьевич

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Усков Сидор Яковлевич

Отец ребёнка: Усков Яков Афанасьевич

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1786
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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