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Котенко Борис Петрович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

23.07.1885 ст.

Дата смерти

29.07.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1849 и 1853 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1885 ст.

Отец: Котенко Петр Петрович

Мать: Котенко Екатерина Тимофеевна

Кровное, Сумська область
Крещение
24.07.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
29.07.1885 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден
Похороны
30.07.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR76?i=695&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище

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