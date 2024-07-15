Котенко Борис Петрович
Место рождения
Дата рождения23.07.1885 ст.
Дата смерти29.07.1885 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1885 ст.
Крещение
24.07.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
29.07.1885 ст.
Причина смерти: слаборожден
Похороны
30.07.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR76?i=695&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище