Александров ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров ?

Александров ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Владимир

Отец ребёнка: Александров ?

Рождение ребёнка
1934

Сын: Александров Василий

Отец ребёнка: Александров ?

Рождение ребёнка
?.04.1939

Сын: Александров Алексей

Отец ребёнка: Александров ?

Рождение ребёнка
1945

Сын: Александров Илья

Отец ребёнка: Александров ?

Рождение ребёнка
1949

Дочь: (Александров) Наталья

Отец ребёнка: Александров ?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.