Александров ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Александров Василий
Мать ребёнка: Александров ?
Рождение ребёнка
?.04.1939
Сын: Александров Алексей
Мать ребёнка: Александров ?
Рождение ребёнка
1945
Сын: Александров Илья
Мать ребёнка: Александров ?
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Александров ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Владимир
Мать ребёнка: Александров ?