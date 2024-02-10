Александров ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Александров Василий

Мать ребёнка: Александров ?

Рождение ребёнка
?.04.1939

Сын: Александров Алексей

Мать ребёнка: Александров ?

Рождение ребёнка
1945

Сын: Александров Илья

Мать ребёнка: Александров ?

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Александров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Владимир

Мать ребёнка: Александров ?

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