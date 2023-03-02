Луцкая (Жугина) Мария Петровна 09.09.1898 — найти родственников по фамилии на Familio

Луцкая (Жугина) Мария Петровна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 09.09.1898, Бердянск

умерла Неизвестно

Супруги
Луцкий Яков Минич01.05.1897 г.р.
Дети
Луцкий Осип Яковлевич09.12.1925 г.р.
(Луцкая) Лидия Яковлевна25.05.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луцкий Яков Минич

Рождение ребёнка
09.12.1925

Сын: Луцкий Осип Яковлевич

Отец ребёнка: Луцкий Яков Минич

Рождение ребёнка
25.05.1927

Дочь: (Луцкая) Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Луцкий Яков Минич

Смерть
Неизвестно

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