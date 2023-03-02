Луцкая (Жугина) Мария Петровна
женский, родилась 09.09.1898, Бердянск
умерла Неизвестно
Супруги
Луцкий Яков Минич01.05.1897 г.р.
Дети
Луцкий Осип Яковлевич09.12.1925 г.р.
(Луцкая) Лидия Яковлевна25.05.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Луцкий Яков Минич
Рождение ребёнка
09.12.1925
Отец ребёнка: Луцкий Яков Минич
Рождение ребёнка
25.05.1927
Дочь: (Луцкая) Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Луцкий Яков Минич
Смерть
Неизвестно