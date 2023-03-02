Луцкий Яков Минич 01.05.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Луцкий Яков Минич

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 01.05.1897, Бердянск

умер Неизвестно

Мать
Луцкая (Луцкая (Селезнева) Селезнева) Василиса Гавриловна04.01.1869 г.р.
Отец
Луцкий Миней Васильевич10.12.1865 г.р.
Супруги
Луцкая (Жугина) Мария Петровна09.09.1898 г.р.
Дети
Луцкий Осип Яковлевич09.12.1925 г.р.
(Луцкая) Лидия Яковлевна25.05.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1897

Отец: Луцкий Миней Васильевич

Мать: Луцкая (Луцкая (Селезнева) Селезнева) Василиса Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луцкая (Жугина) Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
09.12.1925

Сын: Луцкий Осип Яковлевич

Мать ребёнка: Луцкая (Жугина) Мария Петровна

Рождение ребёнка
25.05.1927

Дочь: (Луцкая) Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Луцкая (Жугина) Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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