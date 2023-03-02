Луцкий Яков Минич
мужской, родился 01.05.1897, Бердянск
умер Неизвестно
МатьЛуцкая (Луцкая (Селезнева) Селезнева) Василиса Гавриловна04.01.1869 г.р.
ОтецЛуцкий Миней Васильевич10.12.1865 г.р.
Супруги
Луцкая (Жугина) Мария Петровна09.09.1898 г.р.
Дети
Луцкий Осип Яковлевич09.12.1925 г.р.
(Луцкая) Лидия Яковлевна25.05.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1897
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1925
Мать ребёнка: Луцкая (Жугина) Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.05.1927
Дочь: (Луцкая) Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Луцкая (Жугина) Мария Петровна
Смерть
Неизвестно