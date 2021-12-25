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Алексеев Алексий Алексиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Алексеева Ефросиния Иоанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Алексеева Ефросиния Иоанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Алексеева Ефросиния Иоанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Алексеева Ефросиния Иоанновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Алексеева Ефросиния Иоанновна

Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Крутой Враг, Больше-Григоровская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1897

Сын: Алексеев Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Алексеева Ефросиния Иоанновна

Крутой Враг, Больше-Григоровская волость, Судогодский уезд
Смерть
Неизвестно

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