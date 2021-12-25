Алексеев Алексий Алексиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Алексеева Ефросиния Иоанновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Алексеева Ефросиния Иоанновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Алексеева Ефросиния Иоанновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Алексеева Ефросиния Иоанновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алексеева Ефросиния Иоанновна
Никах
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1897
Сын: Алексеев Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Алексеева Ефросиния Иоанновна
Смерть
Неизвестно