Алексеева Ефросиния Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1897
Сын: Алексеев Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев Алексий Алексиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев Алексий Алексиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексий Алексиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев Алексий Алексиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев Алексий Алексиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алексеев Алексий Алексиев
Смерть
1931