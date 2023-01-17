Алексеева Ефросиния Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Ефросиния Иоанновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1897

Сын: Алексеев Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексий Алексиев

Крутой Враг, Больше-Григоровская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексий Алексиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексий Алексиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексий Алексиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексий Алексиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексий Алексиев

Смерть
1931
Крутой Враг, Больше-Григоровская волость, Судогодский уезд
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