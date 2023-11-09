Романова (--) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (--) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Романов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Романов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
30.01.1903

Сын: Романов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Романов Андрей Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
03.05.1904

Дочь: Романова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Романов Андрей Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1907

Сын: Романов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Романов Андрей Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Романова Феодосия Андреевна

Отец ребёнка: Романов Андрей Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Романова Марина Андреевна

Отец ребёнка: Романов Андрей Михайлович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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