Романова (--) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Романов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
30.01.1903
Сын: Романов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Романов Андрей Михайлович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
03.05.1904
Дочь: Романова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Романов Андрей Михайлович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Романов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Романова Феодосия Андреевна
Отец ребёнка: Романов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Романова Марина Андреевна
Отец ребёнка: Романов Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно