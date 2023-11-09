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Романов Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Романов Андрей Михайлович

Мать: Романова -- Евдокия

Бракосочетание
11.02.1913

Жена: Колыталова Меланья Петровна

Рождение ребёнка
24.01.1917

Дочь: Романова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Колыталова Меланья Петровна

Рождение ребёнка
15.09.1918

Сын: Романов Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Колыталова Меланья Петровна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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