Романов Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Романов Андрей Михайлович
Мать: Романова -- Евдокия
Бракосочетание
11.02.1913
Рождение ребёнка
24.01.1917
Дочь: Романова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Колыталова Меланья Петровна
Рождение ребёнка
15.09.1918
Мать ребёнка: Колыталова Меланья Петровна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно