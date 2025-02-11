Семёнов Николай Митрофанов
мужской, родился 04.12.1911, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умер Неизвестно, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ОтецСемёнов Митрофан Константинов21.11.1879 г.р.
МатьСемёнова (Титова) Стефанида Евграфовна05.11.1877 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1911
Крещение
06.12.1911
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно