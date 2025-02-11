Семёнов Николай Митрофанов 04.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Семёнов Николай Митрофанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 04.12.1911, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умер Неизвестно, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Отец
Семёнов Митрофан Константинов21.11.1879 г.р.
Мать
Семёнова (Титова) Стефанида Евграфовна05.11.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1911

Отец: Семёнов Митрофан Константинов

Мать: Семёнова (Титова) Стефанида Евграфовна

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Крещение
06.12.1911
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
Неизвестно
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Похороны
Неизвестно
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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