Семёнов Митрофан Константинов 21.11.1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Семёнов Митрофан Константинов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 21.11.1879, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умер 1939, д. Заводская Поляна, Шереметьевский район

Отец
Семёнов Константин СеменовОколо 1847 г.р.
Мать
Семёнова (Чивилёва) Евдокия ПрокофьеваОколо 1848 г.р.
Супруги
Семёнова (Титова) Стефанида Евграфовна05.11.1877 г.р.
Дети
Титов Кузьма Митрофанов28.10.1899 г.р.
Титов Емельян Митрофанов05.08.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1879

Отец: Семёнов Константин Семенов

Мать: Семёнова (Чивилёва) Евдокия Прокофьева

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Крещение
23.11.1879
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Бракосочетание
04.02.1898

Жена: Семёнова (Титова) Стефанида Евграфовна

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
28.10.1899

Сын: Титов Кузьма Митрофанов

Мать ребёнка: Семёнова (Титова) Стефанида Евграфовна

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
05.08.1902

Сын: Титов Емельян Митрофанов

Мать ребёнка: Семёнова (Титова) Стефанида Евграфовна

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
09.02.1907

Дочь: Щавлева (Семёнова) Евдокия Митрофанова

Мать ребёнка: Семёнова (Титова) Стефанида Евграфовна

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
22.08.1909

Сын: Семёнов Пётр Митрофанов

Мать ребёнка: Семёнова (Титова) Стефанида Евграфовна

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
04.12.1911

Сын: Семёнов Николай Митрофанов

Мать ребёнка: Семёнова (Титова) Стефанида Евграфовна

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
1939
д. Заводская Поляна, Шереметьевский район

Похороны
Неизвестно
д. Заводская Поляна, Шереметьевский район

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