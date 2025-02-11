Семёнов Митрофан Константинов
мужской, родился 21.11.1879, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умер 1939, д. Заводская Поляна, Шереметьевский район
ОтецСемёнов Константин СеменовОколо 1847 г.р.
МатьСемёнова (Чивилёва) Евдокия ПрокофьеваОколо 1848 г.р.
Супруги
Семёнова (Титова) Стефанида Евграфовна05.11.1877 г.р.
Дети
Титов Кузьма Митрофанов28.10.1899 г.р.
Титов Емельян Митрофанов05.08.1902 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1879
Крещение
23.11.1879
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.02.1898
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1899
Мать ребёнка: Семёнова (Титова) Стефанида Евграфовна
Рождение ребёнка
05.08.1902
Мать ребёнка: Семёнова (Титова) Стефанида Евграфовна
Рождение ребёнка
09.02.1907
Дочь: Щавлева (Семёнова) Евдокия Митрофанова
Мать ребёнка: Семёнова (Титова) Стефанида Евграфовна
Рождение ребёнка
22.08.1909
Мать ребёнка: Семёнова (Титова) Стефанида Евграфовна
Рождение ребёнка
04.12.1911
Сын: Семёнов Николай Митрофанов
Мать ребёнка: Семёнова (Титова) Стефанида Евграфовна
Смерть
1939
д. Заводская Поляна, Шереметьевский район
Похороны
Неизвестно
д. Заводская Поляна, Шереметьевский район