Мякеляева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мякеляев Василий Егорович
Отец ребёнка: Мякеляев Егор Анисимович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Мякеляев Егор Анисимович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Мякеляев Егор Анисимович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Мякеляев Егор Анисимович
Рождение ребёнка
?.05.1850
Сын: Мякеляев Михайло Егорович
Отец ребёнка: Мякеляев Егор Анисимович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно