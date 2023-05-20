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Мякеляева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякеляев Егор Анисимович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мякеляев Василий Егорович

Отец ребёнка: Мякеляев Егор Анисимович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Мякеляев Трофим Егорович

Отец ребёнка: Мякеляев Егор Анисимович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мякеляев Фома Егорович

Отец ребёнка: Мякеляев Егор Анисимович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мякеляев Федор Егорович

Отец ребёнка: Мякеляев Егор Анисимович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
?.05.1850

Сын: Мякеляев Михайло Егорович

Отец ребёнка: Мякеляев Егор Анисимович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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