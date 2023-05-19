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Мякеляев Егор Анисимович

Место рождения

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Мякеляев Анисим Иванович

Мать: Мякеляева Анна Петровна

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Мякеляев Василий Егорович

Мать ребёнка: Мякеляева Евдокия Ивановна

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Мякеляев Трофим Егорович

Мать ребёнка: Мякеляева Евдокия Ивановна

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мякеляев Фома Егорович

Мать ребёнка: Мякеляева Евдокия Ивановна

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мякеляев Федор Егорович

Мать ребёнка: Мякеляева Евдокия Ивановна

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
?.05.1850

Сын: Мякеляев Михайло Егорович

Мать ребёнка: Мякеляева Евдокия Ивановна

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякеляева Евдокия Ивановна

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