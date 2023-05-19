Мякеляев Егор Анисимович
Место рождения
Дата рождения1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Мякеляев Анисим Иванович
Мать: Мякеляева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мякеляев Василий Егорович
Мать ребёнка: Мякеляева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Мякеляева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Мякеляева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Мякеляева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
?.05.1850
Сын: Мякеляев Михайло Егорович
Мать ребёнка: Мякеляева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно