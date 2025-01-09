Бредихина Аграфена Титовна
женский, родилась Около 1728
умерла После 1763
Супруги
Бредихин Осип ИвановичОколо 1715 г.р.
Дети
Бредихин Севостьян ОсиповичОколо 1747 г.р.
Бредихин Евдоким ОсиповичОколо 1752 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Бредихин Севостьян Осипович
Отец ребёнка: Бредихин Осип Иванович
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Бредихин Евдоким Осипович
Отец ребёнка: Бредихин Осип Иванович
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Бредихин Ануфрий Осипович
Отец ребёнка: Бредихин Осип Иванович
Смерть
После 1763