Бредихина Аграфена Титовна Около 1728 — найти родственников по фамилии на Familio

Бредихина Аграфена Титовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1728

умерла После 1763

Супруги
Бредихин Осип ИвановичОколо 1715 г.р.
Дети
Бредихин Севостьян ОсиповичОколо 1747 г.р.
Бредихин Евдоким ОсиповичОколо 1752 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бредихин Осип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Бредихин Севостьян Осипович

Отец ребёнка: Бредихин Осип Иванович

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Бредихин Евдоким Осипович

Отец ребёнка: Бредихин Осип Иванович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Бредихин Ануфрий Осипович

Отец ребёнка: Бредихин Осип Иванович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1763

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