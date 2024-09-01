Козлова (Инюшена) Ульяна Матвеева
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смерти26.01.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1885 ст.
Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.
Сын: Козлов Иван Васильев
Отец ребёнка: Козлов Василий Назаров
Рождение ребёнка
1892 ст.
Отец ребёнка: Козлов Василий Назаров
Смерть
26.01.1896 ст.