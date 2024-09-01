Козлова (Инюшена) Ульяна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Инюшена) Ульяна Матвеева

Место рождения

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

26.01.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
03.11.1885 ст.

Муж: Козлов Василий Назаров

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.

Сын: Козлов Иван Васильев

Отец ребёнка: Козлов Василий Назаров

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Козлов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий Назаров

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
26.01.1896 ст.
Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

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