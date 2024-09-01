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Козлов Василий Назаров

Место рождения

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.

Отец: Козлов Назар Васильев

Мать: не указана

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
03.11.1885 ст.

Жена: Козлова (Инюшена) Ульяна Матвеева

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.

Сын: Козлов Иван Васильев

Мать ребёнка: Козлова (Инюшена) Ульяна Матвеева

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Козлов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Козлова (Инюшена) Ульяна Матвеева

Ардатово, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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