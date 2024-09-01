Козлов Василий Назаров
Место рождения
Дата рождения1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867 ст.
Отец: Козлов Назар Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1885 ст.
Рождение ребёнка
26.08.1888 ст.
Сын: Козлов Иван Васильев
Мать ребёнка: Козлова (Инюшена) Ульяна Матвеева
Рождение ребёнка
1892 ст.
Мать ребёнка: Козлова (Инюшена) Ульяна Матвеева
Смерть
Неизвестно