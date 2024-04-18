Рогалева (--) Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1842
Сын: Рогалев Варфомолей Петрович
Отец ребёнка: Рогалев Петр Семенович
Рождение ребёнка
18.08.1842
Отец ребёнка: Рогалев Петр Семенович
1859 в свидетелях
Смерть
Неизвестно