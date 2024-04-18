Рогалева (--) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогалева (--) Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогалев Петр Семенович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.08.1842

Сын: Рогалев Варфомолей Петрович

Отец ребёнка: Рогалев Петр Семенович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.08.1842

Сын: Рогалев Титов Петрович

Отец ребёнка: Рогалев Петр Семенович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1859 в свидетелях
Смерть
Неизвестно

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