Рогалев Титов Петрович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Рогалев Петр Семенович
1859 в свидетелях
Бракосочетание
21.08.1860
Рождение ребёнка
07.06.1861
Мать ребёнка: Рогалева -Кузнецова- Зиновья Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1863
Дочь: Рогалева Александра Титовна
Мать ребёнка: Рогалева -Кузнецова- Зиновья Ивановна
Смерть
Неизвестно