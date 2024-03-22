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Рогалев Титов Петрович

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Рогалев Петр Семенович

Мать: не указана

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1859 в свидетелях
Бракосочетание
21.08.1860

Жена: Рогалева -Кузнецова- Зиновья Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.06.1861

Сын: Рогалев Федор Титович

Мать ребёнка: Рогалева -Кузнецова- Зиновья Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.04.1863

Дочь: Рогалева Александра Титовна

Мать ребёнка: Рогалева -Кузнецова- Зиновья Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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