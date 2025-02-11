(Гарбунова) Екатерина Тимофеевна
женский, родилась 13.11.1892, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 16.07.1893, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГарбунов Тимофей Андроникович01.06.1856 г.р.
МатьГарбунова (Фролова) Мария АртемьевнаДо 1857 г.р.
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Рождение
13.11.1892
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
16.07.1893
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область