(Гарбунова) Екатерина Тимофеевна 13.11.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

(Гарбунова) Екатерина Тимофеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.11.1892, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 16.07.1893, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Гарбунов Тимофей Андроникович01.06.1856 г.р.
Мать
Гарбунова (Фролова) Мария АртемьевнаДо 1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1892

Отец: Гарбунов Тимофей Андроникович

Мать: Гарбунова (Фролова) Мария Артемьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
16.07.1893
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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