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Песляк Мария Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Песляк Михаил Денисович

Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Смирнова-Песляк Мария Денисовна

Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Песляк Иван Денисович

Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Селюк-Песляк Екатерина Денисовна

Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лисицына-Песляк Анна Денисовна Дионисъевна

Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Песляк Павел Денисович

Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеева-Песляк Софья Денисовна

Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова-Песляк Лидия Денисовна

Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич

Смерть
1954
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