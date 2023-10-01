Песляк Мария Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Смирнова-Песляк Мария Денисовна
Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Селюк-Песляк Екатерина Денисовна
Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лисицына-Песляк Анна Денисовна Дионисъевна
Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агеева-Песляк Софья Денисовна
Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова-Песляк Лидия Денисовна
Отец ребёнка: Песляк Дионисий Евтихиевич
Смерть
1954