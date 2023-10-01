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Песляк Дионисий Евтихиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Песляк Войцех Евтихий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Песляк Михаил Денисович

Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Смирнова-Песляк Мария Денисовна

Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Песляк Иван Денисович

Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Селюк-Песляк Екатерина Денисовна

Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Лисицына-Песляк Анна Денисовна Дионисъевна

Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Песляк Павел Денисович

Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агеева-Песляк Софья Денисовна

Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова-Песляк Лидия Денисовна

Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна

Смерть
1940
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