Песляк Дионисий Евтихиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1940
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Песляк Войцех Евтихий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Смирнова-Песляк Мария Денисовна
Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Селюк-Песляк Екатерина Денисовна
Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Лисицына-Песляк Анна Денисовна Дионисъевна
Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агеева-Песляк Софья Денисовна
Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова-Песляк Лидия Денисовна
Мать ребёнка: Песляк Мария Кондратьевна
Смерть
1940