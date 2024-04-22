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Селезнев Иван Семенович

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

01.05.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1885 ст.

Отец: Селезнев Семен Николаевич

Мать: Селезнева Парасковья Ефимовна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с-ца Яковлевского, Иван Михайлович Денисов и Варвара Тимофеевна Петрушина
Бракосочетание
07.05.1905 ст.

Жена: Селезнева Парасковья Никифоровна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Поручители: с-ца Яковлевского, Михаил Семенович Селезнев, Иван Андреевич Марин, с-ца Степановка, Алексей Михайлович Былов и с.Глубокое, Василий Ефимович Трусов.
Рождение ребёнка
06.?.1906

Сын: Селезнев Илья Иванович

Мать ребёнка: Селезнева Парасковья Никифоровна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с-ца Степановка, Василий Никифорович Епифанов
Рождение ребёнка
1908

Сын: Селезнев Петр Иванович

Мать ребёнка: Селезнева Парасковья Никифоровна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с-ца Степановка, Василий Никифорович Епифанов
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Селезнева Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Селезнева Парасковья Никифоровна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с-ца Степановка, Василий Никифорович Епифанов
Рождение ребёнка
20.?.1916 ст.

Сын: Селезнев Иван Иванович

Мать ребёнка: Селезнева Парасковья Никифоровна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
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