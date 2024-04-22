Селезнева (Епифанова) Парасковья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Епифанова) Парасковья Никифоровна

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Место рождения

Степановка, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Епифанов Никифор Филиппович

Мать: не указана

Степановка, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
07.05.1905 ст.

Муж: Селезнев Иван Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Поручители: с-ца Яковлевского, Михаил Семенович Селезнев, Иван Андреевич Марин, с-ца Степановка, Алексей Михайлович Былов и с.Глубокое, Василий Ефимович Трусов.
Рождение ребёнка
06.?.1906

Сын: Селезнев Илья Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с-ца Степановка, Василий Никифорович Епифанов
Рождение ребёнка
1908

Сын: Селезнев Петр Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с-ца Степановка, Василий Никифорович Епифанов
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Селезнева Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Селезнев Иван Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с-ца Степановка, Василий Никифорович Епифанов
Рождение ребёнка
20.?.1916 ст.

Сын: Селезнев Иван Иванович

Отец ребёнка: Селезнев Иван Семенович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
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