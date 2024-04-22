Селезнева (Епифанова) Парасковья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Епифанов Никифор Филиппович
Бракосочетание
07.05.1905 ст.
Поручители: с-ца Яковлевского, Михаил Семенович Селезнев, Иван Андреевич Марин, с-ца Степановка, Алексей Михайлович Былов и с.Глубокое, Василий Ефимович Трусов.
Рождение ребёнка
06.?.1906
Отец ребёнка: Селезнев Иван Семенович
Восприемники: с-ца Степановка, Василий Никифорович Епифанов
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Селезнев Иван Семенович
Восприемники: с-ца Степановка, Василий Никифорович Епифанов
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Селезнева Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Селезнев Иван Семенович
Восприемники: с-ца Степановка, Василий Никифорович Епифанов
Рождение ребёнка
20.?.1916 ст.
Отец ребёнка: Селезнев Иван Семенович
Смерть
Неизвестно