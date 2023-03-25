Фомина (Пожиткова) Варвара Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864
Отец: Пожитков Евстигней
Бракосочетание
26.11.1881 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/100?
Смерть
Неизвестно