Фомина (Пожиткова) Варвара Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Пожиткова) Варвара Евстигнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: Пожитков Евстигней

Мать: не указана

Бракосочетание
26.11.1881 ст.

Муж: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/100?
Смерть
Неизвестно
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