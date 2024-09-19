Мелков Евграф Григорьевич 1795 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мелков Евграф Григорьевич

Место рождения

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область

Дата рождения

1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.

Отец: Мелков Григорий Филиппович

Мать: Мелкова (Шапкова) Марья Григорьевна

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелькова Лариса Яковлевна

Рождение ребёнка
16.12.1827 ст.

Сын: Мельков Полиевкт Евграфович

Мать ребёнка: Мелькова Лариса Яковлевна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
соликамский купец Яков Николаев Широков и вдова купецкая жена Мария Григорьева Мелькова
Рождение ребёнка
29.01.1829 ст.

Дочь: Мелькова Мария Евграфовна

Мать ребёнка: Мелькова Лариса Яковлевна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1831 ст.

Дочь: Лесина (Мелькова) Платонида Евграфовна

Мать ребёнка: Мелькова Лариса Яковлевна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемники города Верхотурья мещанин Николай Григорьев Мельков и Турьинских рудников шихтмейстера Аполлона Иванова Атманского жена Александра Григорьева
Рождение ребёнка
18.03.1838 ст.

Дочь: Мелькова Юлия Евграфовна

Мать ребёнка: Мелькова Лариса Яковлевна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемники Турьинских рудников вдова коллежского регистратора Александра Григорьева Атманских
Рождение ребёнка
14.06.1840 ст.

Сын: Мельков Павел Евграфович

Мать ребёнка: Мелькова Лариса Яковлевна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1842 ст.

Сын: Мельков Григорий Евграфов

Мать ребёнка: Мелькова Лариса Яковлевна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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