Мелков Евграф Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1827 ст.
Сын: Мельков Полиевкт Евграфович
Мать ребёнка: Мелькова Лариса Яковлевна
соликамский купец Яков Николаев Широков и вдова купецкая жена Мария Григорьева Мелькова
Рождение ребёнка
29.01.1829 ст.
Дочь: Мелькова Мария Евграфовна
Мать ребёнка: Мелькова Лариса Яковлевна
Рождение ребёнка
31.03.1831 ст.
Дочь: Лесина (Мелькова) Платонида Евграфовна
Мать ребёнка: Мелькова Лариса Яковлевна
восприемники города Верхотурья мещанин Николай Григорьев Мельков и Турьинских рудников шихтмейстера Аполлона Иванова Атманского жена Александра Григорьева
Рождение ребёнка
18.03.1838 ст.
Дочь: Мелькова Юлия Евграфовна
Мать ребёнка: Мелькова Лариса Яковлевна
восприемники Турьинских рудников вдова коллежского регистратора Александра Григорьева Атманских
Рождение ребёнка
14.06.1840 ст.
Мать ребёнка: Мелькова Лариса Яковлевна
Рождение ребёнка
18.02.1842 ст.
Сын: Мельков Григорий Евграфов
Мать ребёнка: Мелькова Лариса Яковлевна
Смерть
Неизвестно