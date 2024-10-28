Мелкова (Шапкова) Марья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775 ст.
Дата смерти12.05.1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Мельков Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович
Дочь: Моксяева (Мелькова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович
Сын: Мелков Евграф Григорьевич
Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович
Сын: Мельков Апполон Григорьевич
Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович
Сын: Мельков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович
Сын: Мельков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович
Дочь: Атманских (Мелькова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович
Сын: Мельков Епифродит Григорьевич
Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович
Дочь: Мелькова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович
Дочь: Мелкова Сусанна Григорьевна
Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович
Дочь: Сухорукова (Мелькова) Зоя Григорьевна
Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович