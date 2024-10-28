Мелкова (Шапкова) Марья Григорьевна 1775 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мелкова (Шапкова) Марья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

12.05.1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

взята из Соликамской округи села Красного у дьячка Григория Шапкова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелков Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельков Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Моксяева (Мелькова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Мелков Евграф Григорьевич

Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Мельков Апполон Григорьевич

Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Мельков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
13.02.1804 ст.

Сын: Мельков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.04.1805 ст.

Дочь: Атманских (Мелькова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемниками были обер-берг-гауптман и кавалер Павел Егоров Томилов, купца Мелькова дочь девица Мария
Рождение ребёнка
25.12.1809 ст.

Сын: Мельков Епифродит Григорьевич

Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемниками были коллежский ассессор Григорий Максимов Громницкий
Рождение ребёнка
10.05.1811 ст.

Дочь: Мелькова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
восприемники Мелкова дети Николай и Серафима
Рождение ребёнка
30.?.1813 ст.

Дочь: Мелкова Сусанна Григорьевна

Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1819 ст.

Дочь: Сухорукова (Мелькова) Зоя Григорьевна

Отец ребёнка: Мелков Григорий Филиппович

восприемники сын его Евграф и дочь евоже Сусанна
Смерть
12.05.1850 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
от старости

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