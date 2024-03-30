Благинина (--) Агрипина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина (--) Агрипина Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Благинин Иван Даниилович

Отец ребёнка: Благинин Даниил Захарович

из Тобольской
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Благинина Ирина Данииловна

Отец ребёнка: Благинин Даниил Захарович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Благинин Александр Даниилович

Отец ребёнка: Благинин Даниил Захарович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Благинин Максим Даниилович

Отец ребёнка: Благинин Даниил Захарович

Рождение ребёнка
01.10.1898

Дочь: Благинина Вера Даниловна

Отец ребёнка: Благинин Даниил Захарович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Даниил Захарович

Смерть
Неизвестно
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