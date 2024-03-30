Благинина (--) Агрипина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Благинин Даниил Захарович
из Тобольской
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Благинина Ирина Данииловна
Отец ребёнка: Благинин Даниил Захарович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Благинин Александр Даниилович
Отец ребёнка: Благинин Даниил Захарович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Благинин Максим Даниилович
Отец ребёнка: Благинин Даниил Захарович
Рождение ребёнка
01.10.1898
Дочь: Благинина Вера Даниловна
Отец ребёнка: Благинин Даниил Захарович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно