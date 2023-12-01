Благинин Максим Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Благинин Даниил Захарович
Мать: Агрипина
Рождение ребёнка
1910
Сын: Благинин Евфимилий Максимович
Мать ребёнка: София
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Благинина Александра Максимовна
Мать ребёнка: София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София
Смерть
Неизвестно