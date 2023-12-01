Благинин Максим Даниилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлагинин Максим Даниилович

Благинин Максим Даниилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Благинин Даниил Захарович

Мать: Агрипина

Рождение ребёнка
1910

Сын: Благинин Евфимилий Максимович

Мать ребёнка: София

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Благинина Александра Максимовна

Мать ребёнка: София

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close