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Сысоева Авдотья Ефимова

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1797

Сын: Сысоев Susoev Филат Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1807

Сын: Сысоев Susoeff Авдей Avdey Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1816

Сын: Сысоев Яков Иванович

Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович

д.М.Копены Саратовской губ.
Смерть
Неизвестно
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