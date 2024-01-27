Сысоева Авдотья Ефимова
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сысоев Susoev Филат Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1807
Сын: Сысоев Susoeff Авдей Avdey Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1816
Сын: Сысоев Яков Иванович
Отец ребёнка: Сысоев Иван Петрович
д.М.Копены Саратовской губ.
Смерть
Неизвестно