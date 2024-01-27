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Сысоев Иван Петрович

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1783

Дата смерти

Около 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Сысоев Susoev Петр Фатеев

Мать: Сысоева Анна Филиппова

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1797

Сын: Сысоев Susoev Филат Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1807

Сын: Сысоев Susoeff Авдей Avdey Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1816

Сын: Сысоев Яков Иванович

Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова

д.М.Копены Саратовской губ.
Упоминание
1816
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 31 год живет с женой Авдотьей 31 года с 9 детьми: Филат 15 лет, Авдей 9 лет, Г... 0 лет, дочерьми - Екатериной 17 лет, Еленой 11 лет, Акулиной 8 лет, Марьей 6 лет, Александрой 4 лет и Авдотьей 2 лет... Показать все
Упоминание
1852
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 79 лет живет уже в Ново-Саратовке, до этого в Маразах, в 1845 году переселен из России в Закавказье. Живет с двумя внуками Титом 24 лет и его сыном Михаилом Титовичем 1 года и вторым внуком Васили... Показать все
Смерть
Около 1858
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
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