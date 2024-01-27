Сысоев Иван Петрович
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1783
Дата смертиОколо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Сысоев Susoev Петр Фатеев
Мать: Сысоева Анна Филиппова
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сысоев Susoev Филат Иванович
Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1807
Сын: Сысоев Susoeff Авдей Avdey Иванович
Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1816
Сын: Сысоев Яков Иванович
Мать ребёнка: Сысоева Авдотья Ефимова
д.М.Копены Саратовской губ.
Упоминание
1816
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 31 год живет с женой Авдотьей 31 года с 9 детьми: Филат 15 лет, Авдей 9 лет, Г... 0 лет, дочерьми - Екатериной 17 лет, Еленой 11 лет, Акулиной 8 лет, Марьей 6 лет, Александрой 4 лет и Авдотьей 2 лет... Показать все
Упоминание
1852
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 79 лет живет уже в Ново-Саратовке, до этого в Маразах, в 1845 году переселен из России в Закавказье. Живет с двумя внуками Титом 24 лет и его сыном Михаилом Титовичем 1 года и вторым внуком Васили... Показать все
Смерть
Около 1858
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка