(Рубанова) Елена Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рубанова) Елена Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Около 1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рубанов Тихон Акимович

Мать: Рубанова Ганна

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