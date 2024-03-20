Рубанова Ганна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Тихоновна
Отец ребёнка: Рубанов Тихон Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Тихоновна
Отец ребёнка: Рубанов Тихон Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубанова Ульяна Тихоновна
Отец ребёнка: Рубанов Тихон Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно