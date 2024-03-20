Рубанова Ганна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова Ганна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Тихоновна

Отец ребёнка: Рубанов Тихон Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Тихоновна

Отец ребёнка: Рубанов Тихон Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубанова Ульяна Тихоновна

Отец ребёнка: Рубанов Тихон Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Тихон Акимович

Смерть
Неизвестно
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