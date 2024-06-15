Стогова (Посохина) Марфа Анисимова
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиДо 1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Посохин Анисим Матвеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1833
Рождение ребёнка
16.06.1836
Дочь: (Стогова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович
Рождение ребёнка
08.08.1837
Сын: Стогов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович
Рождение ребёнка
30.12.1838
Дочь: (Стогова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович
Рождение ребёнка
08.08.1848
Дочь: (Стогова) Васса Михайловна
Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович
Рождение ребёнка
09.09.1849
Дочь: (Стогова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович
Рождение ребёнка
26.11.1850
Дочь: (Стогова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович
Рождение ребёнка
20.04.1852
Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович
Рождение ребёнка
06.05.1853
Сын: Стогов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович
Рождение ребёнка
04.02.1857
Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович
Смерть
До 1860