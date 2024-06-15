Стогова (Посохина) Марфа Анисимова 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стогова (Посохина) Марфа Анисимова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Посохин Анисим Матвеев

Мать: Посохина Настасья Денисова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1833

Муж: Стогов Михаил Пахомович

Рождение ребёнка
16.06.1836

Дочь: (Стогова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.08.1837

Сын: Стогов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.12.1838

Дочь: (Стогова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.08.1848

Дочь: (Стогова) Васса Михайловна

Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1849

Дочь: (Стогова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1850

Дочь: (Стогова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.04.1852

Сын: Стогов Яков Михайлович

Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1853

Сын: Стогов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.02.1857

Сын: Стогов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Стогов Михаил Пахомович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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