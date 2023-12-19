Бродникова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБродникова Татьяна Ивановна

Бродникова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.?

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.?

Отец: Костерин Иван Николаевич

Мать: Костерина (Шабалина) Галина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бродников Александр Федорович

Рождение ребёнка
30.07.?

Дочь: Воробъева (Бродникова) Евгения Александровна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.10.1988

Сын: Бродников Федор Александрович

Отец ребёнка: Бродников Александр Федорович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.