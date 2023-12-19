Бродникова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.07.?
Дочь: Воробъева (Бродникова) Евгения Александровна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.10.1988
Сын: Бродников Федор Александрович
Отец ребёнка: Бродников Александр Федорович