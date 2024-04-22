Костерин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1941
Отец: Костерина Николай
Рождение ребёнка
06.07.1965
Дочь: Марилова Марина Ивановна
Мать ребёнка: Костерина Галина Семёновна
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.03.?
Дочь: Бродникова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Костерина Галина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно