Костерин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостерин Иван Николаевич

Костерин Иван Николаевич

Место рождения

Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.01.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1941

Отец: Костерина Николай

Мать: не указана

Буреполом, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1965

Дочь: Марилова Марина Ивановна

Мать ребёнка: Костерина Галина Семёновна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.03.?

Дочь: Бродникова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Костерина Галина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костерина Галина Семёновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close