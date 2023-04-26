Смирнова (Шмарова) Пелагея Алексеева
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1911
Муж: Шмаров Иван Семенов
Рождение ребёнка
17.09.1912
Дочь: (Шмарова) София Иванова
Отец ребёнка: Шмаров Иван Семенов
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: (Шмарова) Александра Иванова
Отец ребёнка: Шмаров Иван Семенов
Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно