Смирнова (Шмарова) Пелагея Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Шмарова) Пелагея Алексеева

Место рождения

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
17.10.1911

Муж: Шмаров Иван Семенов

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1912

Дочь: (Шмарова) София Иванова

Отец ребёнка: Шмаров Иван Семенов

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: (Шмарова) Александра Иванова

Отец ребёнка: Шмаров Иван Семенов

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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