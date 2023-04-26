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Шмаров Иван Семенов

Место рождения

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.11.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1890

Отец: Шмаров Семен Архипов

Мать: Шмарова Анна Васильева

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
17.10.1911

Жена: Смирнова (Шмарова) Пелагея Алексеева

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1912

Дочь: (Шмарова) София Иванова

Мать ребёнка: Смирнова (Шмарова) Пелагея Алексеева

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: (Шмарова) Александра Иванова

Мать ребёнка: Смирнова (Шмарова) Пелагея Алексеева

Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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