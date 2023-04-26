Шмаров Иван Семенов
Место рождения
Дата рождения12.11.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1890
Отец: Шмаров Семен Архипов
Мать: Шмарова Анна Васильева
Бракосочетание
17.10.1911
Рождение ребёнка
17.09.1912
Дочь: (Шмарова) София Иванова
Мать ребёнка: Смирнова (Шмарова) Пелагея Алексеева
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: (Шмарова) Александра Иванова
Мать ребёнка: Смирнова (Шмарова) Пелагея Алексеева
Табаево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно