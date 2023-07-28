Карпова Мария Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Карпов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Карпов Михаил Ефремович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Карпова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Карпов Михаил Ефремович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Карпова) Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Карпов Михаил Ефремович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Карпов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Карпов Михаил Ефремович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Карпов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Карпов Михаил Ефремович
Смерть
Неизвестно