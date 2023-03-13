Трусовъ Игнатий
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Трусовъ Прокофий
Мать: Трусова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трусова Анна Степанова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Трусова) Агрофена
Мать ребёнка: Трусова Анна Степанова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Трусовъ Павелъ
Мать ребёнка: Трусова Анна Степанова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Трусова) Анна
Мать ребёнка: Трусова Анна Степанова