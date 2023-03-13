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Трусовъ Игнатий

Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Трусовъ Прокофий

Мать: Трусова Настасья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусова Анна Степанова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Трусова) Агрофена

Мать ребёнка: Трусова Анна Степанова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Трусовъ Павелъ

Мать ребёнка: Трусова Анна Степанова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Трусова) Анна

Мать ребёнка: Трусова Анна Степанова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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