Трусова Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова Анна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусовъ Игнатий

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Трусова) Агрофена

Отец ребёнка: Трусовъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Трусовъ Павелъ

Отец ребёнка: Трусовъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Трусова) Анна

Отец ребёнка: Трусовъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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