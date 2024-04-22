Чепела Захарий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепела Захарий Афанасьевич

Чепела Захарий Афанасьевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

05.09.1812

Дата смерти

15.11.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1812

Отец: Чепела Афанасий Андреевич

Мать: Чепела Дарья Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.12.1849

Дочь: Ульяна Захаровна

Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Гавриловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1853

Дочь: Ефимия Захаровна

Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Гавриловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.07.1857

Сын: Чепела Трофим Захарович

Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Гавриловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1859

Сын: Чепела Петр Захарович

Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Гавриловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.12.1863

Сын: Чепела Марк Захарович

Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Гавриловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепела Ефросиния Гавриловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
15.11.1865
Липовый Рог, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close