Чепела Захарий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1812
Дата смерти15.11.1865
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1812
Отец: Чепела Афанасий Андреевич
Мать: Чепела Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1849
Дочь: Ульяна Захаровна
Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Гавриловна
Рождение ребёнка
14.09.1853
Дочь: Ефимия Захаровна
Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Гавриловна
Рождение ребёнка
22.07.1857
Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Гавриловна
Рождение ребёнка
23.12.1859
Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Гавриловна
Рождение ребёнка
27.12.1863
Мать ребёнка: Чепела Ефросиния Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.11.1865