Конюшевич Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1912
Дата смерти07.12.1989
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Конюшевич Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна
Дочь: Конюшевич Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Конюшевич Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Конюшевич Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна
Дочь: Конюшевич Зоя Дмитриевна
Мать ребёнка: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна
Дочь: Адамова (Конюшевич) Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна
Сын: Конюшевич Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна
Дочь: Салай (Конюшевич) Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна
Дочь: Конюшевич Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна