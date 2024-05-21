Конюшевич Дмитрий Степанович 01.06.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Конюшевич Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1912

Дата смерти

07.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1912

Отец: Конюшевич Стефан Иоаннович

Мать: Конюшевич (Купчина) Татьяна Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конюшевич Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конюшевич Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конюшевич Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Конюшевич Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Конюшевич Зоя Дмитриевна

Мать ребёнка: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
08.01.1939

Дочь: Адамова (Конюшевич) Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Конюшевич Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
11.02.1942

Дочь: Салай (Конюшевич) Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Конюшевич Раиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна

Смерть
07.12.1989

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