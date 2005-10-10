Адамова (Конюшевич) Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1939
Дата смерти10.10.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1960
Дочь: Адамова Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Адамов Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1968
Дочь: Адамова Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Адамов Леонид Николаевич
Смерть
10.10.2005