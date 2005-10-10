Адамова (Конюшевич) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамова (Конюшевич) Галина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1939

Дата смерти

10.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1939

Отец: Конюшевич Дмитрий Степанович

Мать: Конюшевич (Анисимова) Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адамов Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
28.12.1960

Дочь: Адамова Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Адамов Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1968

Дочь: Адамова Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Адамов Леонид Николаевич

Смерть
10.10.2005

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